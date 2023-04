Aveva nell'auto droga e due tirapugni, preso dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - A Saviano (Napoli) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per detenzione di droga un 35enne del posto.

I militari lungo via Fressuriello, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l'auto con a bordo il 35enne.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, di 6 spinelli e anche di 2 tirapugni e di una sfera in metallo di 250 grammi. (ANSA).