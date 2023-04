Naples à Paris, i capolavori di Capodimonte al Louvre

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Una sessantina dei massimi capolavori del Museo di Capodimonte saranno esposti al Louvre a Parigi dal 7 giugno 2023 fino a gennaio 2024 nella mostra Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte curata da Sébastien Allard (capo dipartimento pittura del museo francese) e Sylvain Bellenger (direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte).

L'iniziativa, che coincide con una serie di importanti lavori nel museo napoletano che sarà comunque aperto, è stata presenta a Palazzo Ischitella da Bellenger e da una delegazione del Louvre alla presenza del console generale di Francia Lise Moutoumalaya, ospitati dall'advisory board di Capodimonte e dal suo presidente Giovanni Lombardi. Nell'occasione è stata illustrata la campagna supportata dai mecenati attraverso art bonus per l'acquisto delle nuove cornici coeve destinate a dipinti restaurati che saranno al Louvre. Presentato anche l'acquisto di un dipinto raffigurante Carlo III.

Nella Grande Galerie (Salon Carré, Grande Galerie et salle Rosa, Aile Denon, primo piano) si instaurerà quindi uno spettacolare dialogo tra due collezioni di pittura italiana tra le più importanti al mondo. Questa sarà anche l'occasione per il pubblico del Louvre di scoprire la Crocifissione di Masaccio, grande artista del Rinascimento fiorentino ma assente dalle collezioni del Louvre, un grande dipinto storico di Giovanni Bellini, La Trasfigurazione, di cui il Louvre non ha equivalenti o altri tre dei dipinti più belli del Parmigianino, tra cui la famosa ed enigmatica Antéa. Nella sala della Cappella (Aile Sully, primo piano) verranno raccontate le collezioni di Capodimonte riunite dai Farnese e dai Borboni. Infine nella Sala dell'Orologio (Aile Sully, secondo piano) saranno esposti i quattro capolavori del disegno dell'antica collezione Farnese: un cartone autografo di Michelangelo, uno di Raffaello e altri due di collaboratori opposti a quelli di Raffaello o dei suoi allievi conservati al Louvre.

La mostra sarà affiancata da un ricco programma culturale.

