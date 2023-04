Marò:De Luca, accertare verità atto doveroso per nostri militari

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "Un lavoro di accertamento e di verità è un atto doveroso nei confronti di questi nostri militari e un atto di chiarezza sul piano storico, almeno questo; cerchiamo di capire qual è la verità, è un dovere per il nostro Paese". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sulla vicenda dei marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone (imbarcati sulla petroliera Enrica Lexie come nuclei militari di protezione) che furono accusati dalle autorità indiane di essere coinvolti nell'uccisione di due pescatori il 15 febbraio 2012. Il 31 gennaio 2022 i due fucilieri di Marina sono stati assolti dal gip di Roma.

Il governatore campano ne ha parlato alla presentazione a Napoli del libro di Massimiliano Latorre 'Il sequestro del marò' scritto con Mario Capanna. Un confronto, presenti gli autori, nel quale sono state ripercorse la tappe di una vicenda sulla quale da più parti si sollecita un approfondimento. "Militari italiani hanno vissuto 10 anni di calvario senza aver avuto neppure un capo di imputazione, basti solo questo per far capire a che punto di assurdo è arrivata questa vicenda", ha detto De Luca.

E "molto amareggiato" si è detto Latorre: "Oggi e in questi mesi, così come in occasione della sentenza di archiviazione del 31 gennaio 2022, mi sarei aspettato una piccola pacca sulla spalla...Questa pacca non è arrivata". A chi si riferisce? "Non voglio farne una questione politica o di vertici militari, il mio ragionamento è a 360 gradi, ancora oggi il sostegno mi arriva dal popolo. Dico anche che mi sarei aspettato un boom mediatico per la nostra dichiarazione di innocenza pronunciata da un giudice noto per la sua serietà. Essere etichettati come assassini o, quando andava bene, come presunti assassini, non è bello". In compagnia della moglie Paola. Massimiliano Latorre, 55 anni, precisa: "Non ho fatto causa allo Stato né alcuna domanda di risarcimento. Il mio avvocato ha avviato un'azione di mediazione che è stata completamente rigettata dallo Stato e, a quel punto, mi sono fermato". (ANSA).