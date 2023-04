Libera,perplessi per revoca scorta a comandante vigili di Arzano

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il comandante della Polizia locale di Arzano, Biagio Chiariello, è un esempio nella lotta alla criminalità. La revoca della scorta che gli era stata assegnata a seguito di minacce camorristiche ci lascia perplessi". Lo sottolineano i vertici di Libera Campania in una nota, facendo riferimento al provvedimento appena adottato.

"Il territorio in cui opera Chiariello - ricorda Libera - non è stato liberato completamente della presenza mafiosa. Familiari e sodali del 'clan della 167' sono ancora in libertà. Questo è un fatto. Come lo è l'operato di quest'uomo dello Stato".

Libera Campania chiede ai vertici delle istituzioni di Polizia, al Prefetto di Napoli, al ministro dell'Interno "di valutare in tempi brevi la possibilità di riassegnare la scorta a Biagio Chiariello, per tutelare la sua persona ed il suo operato nel comune dell'area nord di Napoli". (ANSA).