Guarino (Fim), stabilimento Stellantis sia sempre in 'pole'

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "Auspichiamo che lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco sia sempre in 'pole position' per accogliere nuovi modelli che diano lunghe prospettive occupazionali ai lavoratori". E' quanto afferma il responsabile automotive per la Fim di Napoli, Aniello Guarino, al termine della 'visita' dell'Alfa Romeo F1 team nello stabilimento Stellantis a Pomigliano d'Arco (Napoli).

La monoposto guidata dal pilota cinese Zhou Guanyu, ha fatto il suo ingresso al Giambattista Vico tra la gioia e l'entusiasmo dei dipendenti che hanno assistito alle riprese di quello che dovrebbe essere uno spot per pubblicizzare la partecipazione al prossimo Mondiale di F1. "Una bellissima iniziativa - aggiunge Guarino - e auspichiamo che lo stabilimento sia in 'pole position' per accogliere anche nuovi modelli che garantiscano lunghe prospettive occupazionali ai lavoratori di Pomigliano d'Arco".

Un centinaio le tute blu del Giambattista Vico coinvolte nelle riprese video, che hanno potuto quasi toccare con mano il modello di F1, mentre il pilota faceva ruotare la monoposto davanti ai loro occhi. "L'Alfa Romeo di Bottas e Zhou Guanyu - ha aggiunto Guarino - ha anche incontrato la 'parente ibrida', il modello Alfa Romeo Tonale, e come Fim di Napoli siamo certi che l'iniziativa sarà un'ottima pubblicità per la vettura che ha riportato il marchio Alfa Romeo nella fabbrica automobilistica campana". (ANSA).