Falchetto salvato dai Vigili del Fuoco in Alta Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 20 APR - Lo hanno trovato sul ciglio della strada mentre stavano facendo ritorno al Distaccamento dopo aver effettuato un intervento in Alta Irpinia. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno salvato un giovanissimo falco ferito e immobile sulla strada di contrada Macchia a pochi chilometri dal comune irpino di Lacedonia. Il falchetto è stato messo in sicurezza prima di essere consegnato ai carabinieri forestali che a loro volta lo hanno affidato ai veterinari del dipartimento della Asl di Calitri. Nonostante le ferite, le sue condizioni sono buone. Una volta curato e riabilitato, sarà rimesso in libertà. (ANSA)