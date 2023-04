Droga nascosta a Caivano in borsellino sotto mattonella

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - I carabinieri della stazione di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 51enne del posto noto alle forze dell'ordine. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sorpreso nel rione IACP mentre recuperava alcuni stupefacenti da un borsellino rosa, nascosto sotto una mattonella.

Bloccato prima che potesse fuggire, è finito in manette. Sotto sequestro 9 "palline" di cocaina, 5 di eroina e 177 euro in contante ritenuto provento illecito. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. (ANSA).