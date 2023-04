Caserta e la Reggia celebrano Vanvitelli con una serie di eventi

(ANSA) - CASERTA, 20 APR - Un calendario unico di eventi da condividere con la Reggia di Caserta, una serie di appuntamenti per le celebrazioni vanvitelliane e un'iniziativa che coinvolge l'intero territorio cittadino, da tenersi il 12 maggio, giorno di ricorrenza del compleanno dell'architetto che progettò la Reggia di Caserta. Sono queste alcune delle iniziative emerse dal tavolo del turismo nella Sala Giunta del Comune di Caserta, alla presenza del sindaco Carlo Marino con diversi assessori, della direttrice della Reggia Tiziana Maffei e dei rappresentanti provinciali di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Federalberghi.

"La manifestazione di interesse per dar vita a un calendario unico di eventi che abbiamo pubblicato nello scorso febbraio - ha spiegato il vicesindaco Emiliano Sempre - ha avuto un ottimo riscontro. In questi giorni si riunirà la commissione che giudicherà i progetti che sono pervenuti, e poi stabilirà quelli idonei e che potranno quindi essere inseriti nella programmazione".

"La Reggia di Caserta - ha dichiarato Maffei - sta registrando un grande successo di pubblico. I numeri dei visitatori sono il risultato della strategia comunicativa messa in atto, così come del miglioramento dell'esperienza culturale offerta. Si aggiunge il grande interesse attivato intorno alle celebrazioni vanvitelliane. Tutto il territorio può giovarsi dell'attenzione suscitata, invitiamo ad una partecipazione attiva e proattiva. L'omaggio al maestro Luigi Vanvitelli è un atto dovuto, la città di Caserta deve gran parte della sua storia e l'eredità da trasmettere al futuro al Complesso monumentale da lui ideato e realizzato. La figura di Vanvitelli dovrebbe essere viva e presente su tutto il territorio a partire dal 12 maggio, giorno della nascita del grande architetto".

