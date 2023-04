Cannito, 'al Mercadante non ci sono cafoni ma eccellenze'

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "È da ieri che sono costantemente in contatto con il ministro Sangiuliano e, come avevo preannunciato, il ministro molto velocemente si è mosso e ha trovato le risorse necessarie a far ripartire il Pompeii Theatrum Mundi". Lo afferma Luciano Cannito, rappresentante del Ministero della Cultura all'interno del Cda del Teatro Mercadante.

"A proposito di alcune dichiarazioni lette oggi sulla stampa, mi preme sottolineare - aggiunge, facendo implicito riferimento a quanto affermato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca - che non ci sono 'cafoni' nè 'idioti' che gestiscono il Teatro Nazionale di Napoli, ma professionisti seri e generosi, vere eccellenze del mondo culturale italiano". (ANSA).