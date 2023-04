Camera di commercio di Napoli vota no al bilancio del Caan

(ANSA) - ROMA, 20 APR - No della Camera di commercio di Napoli al bilancio del Caan, il centro agro alimentare di Napoli. L'ente camerale ha espresso voto contrario in occasione dell'incontro che si è svolto oggi nella sede del Comune di Napoli.

"Abbiamo votato contro l'approvazione del bilancio perché è emerso il parere contrario della società di revisione e dei sindaci - ha detto il presidente dell'ente camerale, Ciro Fiola - come potevamo mai votare a favore? Inoltre sono emerse una serie di gravi contraddizioni interne e atteggiamenti censurabili di alcuni nei confronti dei lavoratori".

Fiola prosegue affermando di aver "più volte sottolineato questa situazione inaccettabile. Noi chiediamo all'amministrazione comunale, che detiene la maggioranza delle azioni, di procedere immediatamente al cambio del Consiglio d'amministrazione del Caan con un mandato preciso: far ritornare nell'alveo dei lavoratori la cooperativa e il global service. Il Comune deve sottrarsi alle ingerenze e alle pressioni di alcuni soggetti che stanno determinando una situazione ingestibile e palesemente poco trasparente", conclude. (ANSA).