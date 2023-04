Avvocati: costituito comitato pari opportunità a Napoli Nord

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "La costituzione del primo Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, rappresenta un traguardo importantissimo per tutta la classe forense, oserei dire, storico". Lo ha detto l'avvocato Mariano Orabona, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord che vede nella veste di vicepresidente l'avvocato Rosa Jessica Vitagliano e di segretario l'avvocato Loredana Granata.

L'obiettivo dell'organismo, spiega una nota, è promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale, nonché nel prevenire, rimuovere e contrastare i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione che ostacolano e limitano di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nell'esercizio della professione forense.

Il comitato è composto anche dagli avvocati Rosa Cecere, Roberta Giliberti, dal dottore Gennaro Fedele, dagli avvocati Monica Ranucci, Clara Niola, Michele Mauriello, Christian Paride Pellegrino, Maria Manganiello, Angelica Del Prete, Anna Maria Chiricone, Laura Scalzo, Claudio Caruso, Domenico Daniele Santaniello e Nicoletta Giuliano.

"Ringrazio sentitamente i colleghi per la fiducia accordatami - ha detto ancora il presidente - un onore e contemporaneamente un onere molto grandi in virtù dei quali mi impegnerò a svolgere l'incarico con dedizione e, soprattutto, con spirito propositivo rispetto agli iscritti che, attraverso l'espressione del proprio voto, ci hanno voluto".

"Sentiti ringraziamenti! sono stati rivolti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, nella persona del Presidente Avvocato Gianluca Lauro e dei consiglieri tutti, "per la collaborazione ed il supporto che intenderà offrire al neocostituito comitato". (ANSA).