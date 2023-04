Autista rapinato e bus danneggiato nel Napoletano

(ANSA) - SANT'ANTIMO (NAPOLI), 20 APR - Un autista rapinato e un bus danneggiato. È accaduto a Sant'Antimo, dove in appena tre giorni, sono stati presi di mira due volte personale e mezzi dell'Ente Autonomo Volturno.

Secondo quanto si apprende dall'azienda di trasporti, questa mattina un autobus di Eac diretto al capolinea di Sant'Antimo per effettuare la partenza delle 5:30, è stato gravemente danneggiato dal lancio di pietre da parte di sconosciuti. I vandali hanno divelto parte della carrozzeria e mandato in frantumi il vetro di un finestrino lato viaggiatori.

Quest'episodio segue quello verificatosi martedì alle 21:30, sempre al capolinea di Sant'Antimo in via Solimene, dove l'autista sul bus in sosta è stato rapinato da due persone che, pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel mezzo ed hanno intimato al conducente di consegnare il denaro in suo possesso.

"L'azienda - si legge in una nota di Eav - nell'esprimere solidarietà ai lavoratori esposti a questi episodi di inaudita violenza, si è attivata presentando un esposto alle forze dell'ordine locali accompagnato dalla richiesta di incentivare i controlli". (ANSA).