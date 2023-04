Ambiente:sequestrato dai CC Forestali cassone con parti auto

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Un cassone contenente parti di veicoli in prevalenza ammortizzatori intrisi di olio e quindi etichettabili come rifiuti speciali derivanti dallo smontaggio degli autoveicoli è stato sequestrato dai carabinieri forestale di Napoli, insieme a quelli di Caivano, nel corso di un'operazione di controllo condotta nel comune di Crispano.

ispezionando i luoghi i militari hanno verificato che sul cassone, posizionato sul piazzale esterno di un'azienda, vi era apposto un codice Cer 'non pericoloso' mentre all'interno dello stesso vi erano stoccati le parti di veicoli. (ANSA).