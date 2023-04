Al Comicon le finali di Coppa Italia di e-Football

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - In una Napoli tinta sempre più d'azzurro, si gioca a calcio in ogni luogo e in tutti i modi possibili. E anche al Comicon i fari sono puntati sul pallone nella sua versione più tecnologica, vissuta e giocata online attraverso console e soprattutto connessioni a Internet d'ultima generazione. Open Fiber, per il secondo anno consecutivo connectivity partner dell'evento, promuove infatti la Coppa e-Football Italia in collaborazione con Konami e Progaming: l'appuntamento è per sabato 29 e domenica 30 aprile con la finalissima del torneo che vedrà coinvolti 7 tra i club più titolati d'Italia.

È possibile comunque sfidarsi all'ultimo gol per tutta la durata del Comicon Napoli: Open Fiber è infatti presente nel Padiglione 5 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori. (ANSA).