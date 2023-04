Ai domiciliari con droga pronta per la vendita

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Un uomo di 26 anni è finito in manette, arrestato dai Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante un servizio "alto impatto".

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio perché sorpreso in casa, dove scontava i domiciliari, con quasi 7 grammi di marijuana e 4 di hashish già divisi in dosi. Con gli stupefacenti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Non solo questo. Durante il servizio sono state identificate 48 persone e passati al setaccio 34 veicoli. 6 le persone sanzionate per violazioni al codice della strada. (ANSA).