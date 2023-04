Uccisa mamma tiktoker: legale famiglia, non ha agito da sola

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Potrebbe non avere agito da sola, Stefania Russolillo, la 47enne accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, 72 anni, madre del noto salumiere-tiktoker napoletano Donato De Caprio. A sollevare il dubbio è l'avvocato Hilarry Sedu, legale della famiglia della vittima, che spiega: "non escludiamo che la donna sia salita a casa della vittima per compiere un furto, pensando che la povera Rosa custodisse i frutti del successo del figlio".

Il professionista riferisce anche informazioni acquisite da un testimone che avrebbe sentito il figlio minorenne dell'indagata fare riferimento a un'altra persona che avrebbe utilizzato il liquido infiammabile usato per tentare di fuoco al corpo della 72enne. Per Sedu, quindi, "ci sono tanti punti da chiarire e tanti interrogativi che attendono una risposta. I figli sono tutti sotto choc e chiedono giustizia, vogliono sapere la verità sull'accaduto", conclude l'avvocato, che annuncia di voler nominare un consulente di parte per l'autopsia. (ANSA).