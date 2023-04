Uber e Radiotaxi annunciano esposto su tassisti aggrediti

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Due tassisti sono stati aggrediti nella notte tra lunedì e martedì a Napoli e Uber Italia e Radiotaxi Partenope annunciano che presenteranno un esposto alla Procura di Napoli "per fare luce sulla vicenda ed evitare che situazioni simili possano accadere di nuovo".

"Un vile atto di aggressione, codardo e nel buio. Non ci faremo intimidire e perseguiremo con ogni mezzo che la giustizia ci rende disponibile. La comunità dei tassisti è altra cosa e loro non ne fanno parte. E se il motivo di questa aggressione è legato al nostro accordo con Uber non saranno minacce ed aggressioni a fermare una collaborazione che sta portando lavoro ed opportunità ai tanti tassisti nelle città dove il servizio è attivo", hanno commentato Loreno Bittarelli, presidente di IT Taxi e Massimiliano Pagano di Radiotaxi Partenope.

"Un atto violento che non trova giustificazioni.

Collaboreremo attivamente con le autorità competenti e siamo fiduciosi sulle misure che queste ultime adotteranno. Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire il nostro supporto ai tassisti di Napoli e del resto d'Italia", ha affermato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.

(ANSA).