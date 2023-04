Taglio di fondi al Mercadante di Napoli, 'colpo mortale'

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Lo definisce "un colpo mortale" Roberto Andò, direttore artistico del Teatro Nazionale di Napoli, "l'unico del sud", che dall'oggi al domani si è trovato a fare a meno di due milioni di euro e a sospendere, almeno per il momento, la stagione estiva a Pompei. In quella che doveva essere la consueta presentazione al Mercadante di 'Pompeii Theatrum Mundi', Andò dà la notizia: "L'altro ieri con una telefonata del capo di gabinetto del presidente della Regione Campania ci è stato comunicato che il contributo Poc è cancellato. Non si tratta di un taglio, ma di una mutilazione. Il direttore del parco archeologico Zuchtriegel (non presente all'incontro - ndr) è sconvolto quanto me. Non ci sono state date motivazioni. Ci è stato solo detto che i fondi saranno utilizzati per altro". La spesa per la rassegna estiva, alla sesta edizione, è di circa 700mila euro per quattro spettacoli tra giugno e luglio.

"Abbiamo ora un dialogo aperto con il ministero della Cultura; il ministro e il sindaco di Napoli sono stati informati subito", dice Andò. Il timore che serpeggia è quello che il taglio possa mettere in discussione i parametri che consentono al Mercadante-Ridotto-San Ferdinando di essere un teatro nazionale.

I finanziamenti al teatro comprendono il contributo della legge regionale per un milione e 700mila euro (a cui si aggiungeva il fondo di due milioni cancellato), il Comune di Napoli versa 940mila euro, la città metropolitana un milione, il Mic un milione e 657mila. "Va rimodulato tutto - spiega il regista siciliano che avrebbe dovuto mettere in scena un suo spettacolo negli scavi -. La scelta di tagliare Pompei spetta a noi. Ed è una scelta necessaria per salvare il teatro, che deve restare nazionale". Arriva Lina Sastri, anche lei sorpresa: "Tutto questo è paragonabile alla chiusura di una fabbrica", osserva. "Il teatro Mercadante rappresenta un'istituzione culturale fondamentale per Napoli: la sua programmazione dà valore alla città proiettandola a livello nazionale. Come Comune e Città metropolitana ci stiamo adoperando per sostenere il Mercadante ulteriormente rispetto al passato con nuovi fondi", è il messaggio che giunge dal sindaco Gaetano Manfredi. (ANSA).