Sindaco 'mandato a casa' nel Casertano, arriva commissario

(ANSA) - CASERTA, 19 APR - Arriva il commissario prefettizio a Teverola, comune del Casertano il cui sindaco Tommaso Barbato è stato mandato a casa dalla mozione di sfiducia votata in Consiglio comunale la scorsa settimana. Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha infatti nominato commissario il vice-prefetto Francesco Montemarano, in servizio a Caserta, formulando contestualmenre al Ministero dell'Interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale, che in attesa della decisione del Viminale è stato sospeso. Barbato era stato eletto nel maggio del 2019, ma negli ultimi mesi aveva perso pezzi nella maggioranza che lo aveva sostenuto alle elezioni. In Consiglio comunale la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione è passata con 9 voti a 7; decisivi i voti favorevoli di due consiglieri di maggioranza. (ANSA).