Parco archeologico, l'accoglienza la fanno gli studenti

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 19 APR - Il Parco archeologico di Ercolano rende protagonisti gli alunni delle scuole superiori del territorio vesuviano. E lo fa attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto), stipulati con i dirigenti scolastici e i docenti; percorsi che hanno l'obiettivo di contribuire alla formazione culturale dei cittadini del territorio del sito Unesco, accrescendo allo stesso tempo la consapevolezza dell'eredità culturale di cui gli alunni devono sentirsi eredi. "Appassionare le leve del futuro è la missione in tale percorso formativo che indirizza gli studenti al carnet di attività del Parco" dice il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano "Per esempio gli studenti partecipano alle attività di accoglienza affiancati al nostro personale relazionandosi con i turisti in più lingue, fornendo indicazioni sul sito, apprendendo i rudimenti su come vigilare sul rispetto delle strutture e dei manufatti antichi".

Le convenzioni stipulate con alcuni istituti sono incentrate su aspetti della documentazione e conservazione del patrimonio archeologico: si va dall' indagine dei processi di degrado delle diverse strutture e superfici alla progettazione di interventi di monitoraggio, manutenzione e conservazione ordinaria, fino ad azioni di restauro più complesse e straordinarie.

E grazie alla presenza degli studenti, il Parco ha deciso di rendere fruibili ulteriori ambienti: gli studenti avranno il compito di rendere i visitatori consapevoli, invitandoli, da un lato, ad apprezzare la possibilità di muoversi liberamente negli ambienti, ma, dall'altro, a rispettare quanto conservato.

