Napoli, le scuse di Kvaratskhelia. Ora voglia di volare

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Amarezza per l'addio alla Champions, sapendo di aver sprecato una chance nel momento più complicato di una stagione finora perfetta: è così che si sveglia Napoli il mattino dopo l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League, dopo l'1-1 al Maradona in un match in cui i rossoneri hanno difeso con grande intelligenza e ancora una volta in contropiede hanno punito gli azzurri.

Restano i rimpianti per un Osimhen ancora lontano dalla forma top e le forti contestazioni - anche di Spalletti - per il rigore non fischiato per il fallo di Leao su Lozano: "si può parlare di contatto nel calcio, ma quello è stato un impatto!", ha detto ad alta voce il tecnico azzurro sbattendo la mano sul tavolo.

Il rimpianto, forte, c'è nelle parole di Khvicha Kvaratskhelia che oggi sui social ha chiesto scusa per il suo rigore sbagliato, con una sua foto in ginocchio in campo: "E' dura per me - ha scritto - vedere i vostri occhi pieni di lacrime, capendo che non sono riuscito a portarvi gioia. Darò il mio meglio per imparare ancora dall'esperienza di ieri. Mi dispiace molto e sono assolutamente grato per il vostro sostegno che ho sentito in ogni secondo del match! Vi amo e prometto che torneremo ancora più forti! Ci sono molte partite ancora da gicoare e il sogno continua...".

Alla fine, dunque, la Champions va via ma la città è nuovamente proiettata sul terzo scudetto, con la voglia di invadere le strade a festeggiare.

Il cammino in serie A riprende domenica col match di cartello a Torino contro la Juventus, in cui Osimhen e compagni vogliono riprendere la strada vincente. Spalletti oggi ha dovuto fare i conti con l'infermeria che dà pessime notizie per Mario Rui e Politano, usciti ieri al 33' del primo tempo: le analisi hanno evidenziato per il portoghese una infrazione della testa del perone destro e per l'esterno d'attacco una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Olivera e Lozano sono pronti a dare tutto in un match che vede rientrare Kim Min-Jae e Anguissa, che contro il Milan in Europa erano squalificati. Da valutare Rrahmani, che ha una lieve distorsione della caviglia, con Juan Jesus pronto a dare di nuovo il suo forte contributo alla difesa. (ANSA).