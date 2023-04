'Mosaico' di Andrea Sannino, 'le mie emozioni nel nuovo album'

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "'Mosaico' perché in questo album ci sono i tasselli che mi compongono, le sfumature che mi colorano, i pezzi della mia vita, che insieme formano l'Andrea di oggi. Ognuno importante, ognuno fondamentale". Così l'artista Andrea Sannino spiega il suo nuovo lavoro che sarà presentato oggi a Napoli; da venerdì 21 aprile, infatti, il nuovo album sarà disponibile in versione fisica e in digitale. "Mosaico" è un progetto discografico formato da 20 brani e diviso in due parti, la prima in uscita ad aprile, mentre la seconda prevista per novembre. Un disco, fatto di ricordi, viaggi, amore, storie di vita e momenti poetici. Prodotto dallo stesso Andrea Sannino e Mauro Spenillo, che ha curato anche gli arrangiamenti , il disco si avvale del contributo di artisti come Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino.

"L'esperienza, la strada, la musica, la famiglia, il pubblico, ognuno di questi è un racconto al quale non posso associare un genere o un colore unico, poiché tutti fanno ugualmente parte di me. Ognuno di noi è un mosaico di emozioni" aggiunge il cantante. Questa la tracklist di "Mosaico": "Ammore", "Nu raggio 'e sole" con Gigi Finizio, "Ce vuò tu", "Te voglio troppo bene" con Franco Ricciardi, "1985"," Oro" con Clementino, "Nu juorno 'e cchiu, Doje parole cu mme", "Pe' sempe", "Mai senza 'e te" con Mario Biondi.

"Mosaico" (UànemaRecord) sarà presentato alle 18 a Foqus; interviene il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre.

(ANSA).