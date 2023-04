Furto dai ripetitori della rete mobile, due arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato Raimondo Galdieri, 54 anni, e Antonio Faraco, di 52, entrambi di Giugliano (Napoli) e già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi questa notte in via Antica di Chiaiano, all'interno di un'area dove sono installati ripetitori per la rete cellulare.

Quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri, i due hanno provato a fuggire a bordo di un piccolo furgone ma i militari hanno bloccato la strada prima che potessero dileguarsi. Nel cofano sono stati rinvenuti dodici trasmettitori di frequenze, sottratti dall'impianto e poi restituiti al titolare della struttura.

Sequestrati attrezzi per lo scasso, utilizzati anche per aprire un varco nella recinzione. Sono entrambi in attesa di giudizio. (ANSA).