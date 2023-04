Furgone in fiamme su A16, autista in salvo

(ANSA) - AVELLINO, 19 APR - Ha fatto appena in tempo a scendere dal furgone di cui era alla guida prima che le fiamme, in pochi minuti, lo avvolgessero completamente. È accaduto sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino (Avellino). L'automezzo, proveniente da Roma e diretto ad Avellino, trasportava alimenti destinati alla ristorazione. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con l'autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata.

Durante le operazioni di spegnimento, non si è resa necessaria la chiusura del senso di marcia in direzione del capoluogo irpino. (ANSA)