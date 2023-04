Dopo due anni riapre l'ospedale 'Landolfi' di Solofra

(ANSA) - AVELLINO, 19 APR - Dopo quasi due anni riapre l'ospedale "Agostino Landolfi" di Solofra, chiuso durante l'emergenza Covid per improcrastinabili lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura. Da domani saranno operativi gli ambulatori di senologia, cardiologia, medicina interna a indirizzo epatologico e urologia funzionale con visite ed esami strumentali. Nel 2019 il "Landolfi" è stato incorporato come plesso dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. L'offerta ambulatoriale, in attesa che diventino operativi anche i reparti di degenza, sarà ampliata nelle prossime settimane a ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia e dermatologia). Alla inaugurazione degli ambulatori interverranno il direttore generale del "Moscati", Renato Pizzuti e il sindaco di Solofra, Nicola Moretti. (ANSA)