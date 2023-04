Divulgazione su radioattività naturale, evento Infn a Lampedusa

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Si terrà domani, 20 aprile, a Lampedusa, a partire dalle 9.00, nel Liceo Ettore Majorana dell'Istituto comprensivo Luigi Pirandello e Linosa, l'evento conclusivo del progetto ISOradioLAb finanziato dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L'iniziativa, con i responsabili nazionali professoressa Mariagabriella Pugliese, della sezione di Napoli dell'Infn, e la professoressa Flavia Groppi della sezione di Milano, "vede coinvolti studenti e studentesse sul tema della radioattività naturale ambientale e, più in particolare, del gas radioattivo radon-222 per avvicinarli alla comprensione di queste tematiche" come evidenzia una nota diffusa a Napoli.

ISOradioLAb è nato dall'esperienza decennale fatta con gli studenti di Ischia e più in generale delle scuole coinvolte su tutto il territorio campano. L'evento del 20 aprile vedrà i ragazzi e le ragazze delle classi 5A e 5B del Liceo Scientifico, attori del progetto, presentare la loro esperienza e i risultati ottenuti. Relazioneranno anche i giovani ricercatori delle Sezioni di Napoli e Milano, Giuseppe La Verde e Michele Colucci, che hanno seguito sia a scuola sia con incontri da remoto i ragazzi guidandoli nella comprensione dei fenomeni e nell'analisi dei dati. Interverranno e racconteranno il loro punto di vista anche la professoressa Paola Dragonetti e la professoressa Stefania Mercanti del liceo Majorana di Lampedusa.

L'evento sarà svolto alla presenza di Giorgio Chiarelli, presidente Infn della Commissione di Terza Missione - CC3M e del dirigente scolastico, Claudio Argento. Saranno inoltre collegate le scuole di Pantelleria, delle Eolie, di San Pietro di Carloforte (Cagliari). La giornata si concluderà con misure in campo della radioattività in diverse località di Lampedusa, con la guida di Cristina Mattone, grazie al contributo di CAEN che sponsorizza l'evento. (ANSA).