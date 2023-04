Casalnuovo, lascia auto in divieto e aggredisce vigilessa

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Una vigilessa "in servizio é stata aggredita da una automobilista con la vettura in divieto di sosta. Al richiamo dell'agente per intralcio alla circolazione, proprio mentre i bimbi uscivano dalle classi, la 'signora' é uscita dal veicolo ed ha aggredito la vigilessa". Lo afferma il sindaco di Casalnuvo di Napoli, Massimo Pelliccia. Il fatto è accaduto lungo il centrale corso Umberto.

"Per il nostro agente tre giorni di prognosi, mentre per la signora una denuncia a piede libero con informativa alla Procura. Non faremo sconti, chiederemo punizioni esemplari", conclude il sindaco.

Il Comune di Casalnuovo ha assunto il mese scorso 22 agenti della polizia municipale e grazie a questi nuovi dipendenti i controlli, spiega ancora il sindaco Pelliccia, "sono diventati molto serrati. Di certo noi non faremo un passo indietro".

(ANSA).