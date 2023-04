Auriemma (m5s), ad Acerra stato agitazione dipendenti

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "Ho voluto portare all'attenzione dell'aula di Montecitorio il clima preoccupante che si respira ad Acerra dove, come denunciato dai sindacati, si parla di un vero progetto mobizzante in cui i dipendenti che non rispondono agli ordini e all'ingerenza dei politici nella macchina amministrativa, sono demansionati, allontanati e sottoretribuiti. Sono fatti gravissimi che saranno oggetto di una mia interrogazione parlamentare". E' quanto affermato dalla deputata del M5s, Carmela Auriemma, che in un suo intervento a Montecitorio ha sottolineato che ad Acerra (Napoli), dove siede tra i banchi di minoranza, è in atto lo stato di agitazione dei dipendenti. Uno stato di agitazione per il quale oggi è previsto un incontro in Prefettura a Napoli per la cosiddetta procedura di raffreddamento dopo il nulla di fatto in Comune in seguito ad un tavolo tra amministratori comunali e sindacati. "Ad Acerra - ha aggiunto Auriemma - da consigliera d'opposizione, in questi anni ho più volte contrastato questo sistema clientelare, che fa della macchina amministrativa il braccio esecutivo, con la compiacenza anche dei dirigenti. Come purtroppo emerge anche dall'esempio del comune di Melito, i nostri Comuni diventano molte volte comitati d'affari per pochi anziché essere fonte di servizi per la cittadinanza". Auriemma ha spiegato che i sindacati rappresentanti dei dipendenti comunali di Acerra, hanno denunciato "l'insorgenza e la diffusione di fenomeni vessatori, mobbing e straining nonché violazioni della vigente normativa contrattuale in relazione alla modifica degli orari di servizio e dei trasferimenti di personale". "I sindacati - ha concluso Auriemma - denunciano anche una inopportuna e quanto mai illegittima moral suasion sul personale da parte dei medesimi esponenti politici, di qualche parente o fiduciario, finalizzata alla cancellazione dai sindacati di attuale iscrizione ed alla costituzione di nuovi sindacati aziendali".

(ANSA).