Alessandro Bazan a 'Casa Turese' con la mostra 'Repertorio'

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "Si tratta di una mostra che guarda ad un periodo particolare e felice dell'arte italiana vale a dire quello della 'nuova figurazione' sviluppatosi fra la metà degli anni Novanta e i primi dieci anni del Duemila e Alessandro Bazan è un artista rappresentativo di quel periodo essendo esponente capofila della 'scuola di Palermo' insieme con Fulvio Di Piazza, Francesco De Grandi, Andrea Di Marco". Così Tommaso De Maria, direttore di 'Casa Turese Arte Contemporanea'' di Vitulano (Benevento), spiega il senso della personale 'Repertorio' dell'artista palermitano, mostra a cura di Lorenzo Canova, che sarà inaugurata sabato 29 aprile alle 17.

Nei rinnovati spazi espositivi, le opere di Bazan, classe 1966, saranno in mostra fino al 30 giugno. La galleria vuole ampliare ulteriormente il proprio percorso sempre legato alla pittura, aprendosi ad un nuovo momento dell'arte italiana. L'allestimento presenta una selezione di opere recenti prodotte prevalentemente nell'ultimo anno.

Come scrive nel catalogo Lorenzo Canova, professore associato di Storia dell'Arte Contemporanea nell'Università degli Studi del Molise: "Repertorio è una parola ambigua e polisemica, un termine che potrebbe riferirsi a un catalogo di opere d'arte di un genere come il paesaggio o la natura morta, oppure ai manufatti di un preciso contesto temporale e/o geografico. Il repertorio, però, può essere anche un insieme di brani musicali o teatrali di un ensemble, di un musicista o di un attore, ma può costituire anche un vero e proprio archivio storico a cui attingere per riscoprire un passato più o meno lontano, come accade, per esempio, con quelle Teche RAI che d'estate ci fanno riscoprire personaggi e spettacoli televisivi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Alessandro Bazan, con raffinata astuzia, ha scelto dunque questa parola 'aperta' per intitolare questa mostra che, solo apparentemente, è fatta di opere accostate senza un preciso nesso teorico, ma che in realtà ci presenta in modo eloquente tutta la qualità della sua pittura". E prosegue: "Effettivamente, l’esposizione costituisce un vero e proprio repertorio dell’opera dell’artista e riepiloga molto bene i temi portanti del suo lavoro: i jazzisti, le figure nel paesaggio o negli interni, le immagini più enigmatiche e visionarie". Tuttavia, il repertorio potrebbe anche essere a quello dei musicisti che "imperterriti continuano a suonare nei quadri di Bazan, tra le luci acide delle sale fumose o nelle piane aride di un deserto immaginario, o, anche, quello delle figure che recitano la loro parte nei dialoghi silenziosi delle sue tele", spiega Canova. Tuttavia, quello che "si rileva ormai con chiarezza è che lessandro Bazan va considerato come uno dei maestri dell’arte italiana degli ultimi trent’anni, un pittore che ha creato uno stile e una visione del tutto personali, nella sua ricchezza di riferimenti che dialoga senza subalternità con un contesto internazionale in cui il nostro pittore ha un ruolo importante e preciso".(ANSA).