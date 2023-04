A Napoli da ottobre 'Passion Picasso' nell'Archivio di Stato

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - L'Archivio di Stato di Napoli sta diventando progressivamente un contenitore culturale a tutto campo: "Vogliamo fare in modo che questo che era un luogo chiuso, frequentato esclusivamente dagli studiosi, diventi un posto dove le persone vengano per stare bene", spiega la direttrice Candida Carrino. "La nostra offerta culturale deve essere varia affinché le persone comprendano il valore dei nostri documenti come 'casa delle storie' e proporle attraverso linguaggi diversi". In questo nuovo approccio si inserisce la Mostra su Picasso che - annuncia la direttrice - "ricreerà da ottobre a dicembre prossimi una delle più grandi mostre, la personale di Picasso del 1953 a Milano: noi la replicheremo virtualmente, cercando di avvicinare un pubblico ormai abituato ai nuovi linguaggi". Si chiamerà 'Passion Picasso'.

Come sarà questa la rassegna sull'artista spagnolo? "Abbiamo i documenti preparatori della mostra del 1953 che valorizzeremo insieme con le opere in maniera virtuale, multimediale in una galleria con proiettori, insomma insieme documenti reali e rassegna immersiva" evidenzia Candida Carrino. Raccontare, dunque, Pablo Picasso in occasione del cinquantenario della morte.

Intanto con la donazione, sancita davanti al notaio Giuseppina Santangelo, di un pianoforte Steinway Gran Coda da Concerto del 1901 all'Archivio di Stato da parte della pianista Kiki Bernasconi, si arricchisce l'offerta culturale della struttura e Carrino - che ha individuato la donatrice insieme con la scrittrice Marielva Torino - sottolinea: "Siamo alla ricerca di altri strumenti musicali per creare le condizioni della nascita, d'intesa con le associazioni musicali della città, di uno spazio dedicato per un'orchestra nell'Archivio di Stato. Gli esperti hanno scoperto che la nostra Sala Catasti è tecnicamente perfetta come sala di registrazione. Vorrei inaugurarla per effettuare registrazioni di dischi di musica classica". Il pianoforte, ricorda Bernasconi, è stato suonato dai più grandi pianisti della seconda metà del Novecento: "Mio padre era un mecenate, invitava tutti: Rubinstein, Michelangeli, Magaloff, Ciccolini e tantissimi altri". (ANSA).