A Caserta una palestra per la frazione collinare di Tuoro

(ANSA) - CASERTA, 19 APR - Sarà consegnata entro il mese di giugno a Caserta la palestra della frazione collinare Tuoro, struttura sportiva importante per la periferia del capoluogo.

E' quanto emerso dal sopralluogo compiuto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo. L'intervento è stato realizzato nell'ambito del Bando delle Periferie, che riguarda la riqualificazione di Parco Primavera a Tuoro.

"I lavori - spiega Marzo - procedono in maniera spedita, è stata ultimata la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti, così come sono stati completati gli spogliatoi. Al momento si sta lavorando per terminare gli interventi nei bagni, con l'apposizione delle docce e della rubinetteria, e si stanno montando gli infissi in tutti gli ambienti. In questo momento si sta provvedendo ad apporre la pavimentazione sportiva (il taraflex) sui campi di gara e si sta completando l'allestimento di spazi che saranno utilizzati come sale in cui svolgere riunioni o realizzare eventi. I prossimi interventi, poi, riguarderanno il completamento dei sottoservizi e la sistemazione degli spazi esterni alla struttura sportiva".

Nei prossimi mesi verranno completati anche gli altri interventi afferenti al Bando delle Periferie, che comprendono la riqualificazione delle strade, il parcheggio di Tuoro.

"Con la consegna a breve di questa struttura - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - iniziamo a completare gli interventi relativi al Piano impianti sportivi della città di Caserta, che porterà a una vera e propria rivoluzione, in grado di consentire a tutti di praticare sport, sia a livello agonistico che amatoriale. Questi interventi assumono anche un'importante valenza sociale, in quanto li realizziamo in una zona che ha vissuto situazioni complesse e dove abbiamo messo in atto una serie di progetti che cambieranno il volto all'intero quartiere". (ANSA).