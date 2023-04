Uccisa mamma Tiktoker:cordoglio su social, domani negozio chiuso

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Tanti gli attestati di solidarietà e le espressioni di cordoglio sui social all'indirizzo del 'food influencer' napoletano Donato De Caprio, tiktoker divenuto celebre per i suoi panini, colpito oggi dalla tragedia della madre uccisa in casa al termine di una lite in circostanze ancora da chiarire del tutto.

Sui vari profili social che si rifanno alla salumeria "Con mollica o senza?" si apprende che il negozio domani resterà chiuso per lutto. "Ci vediamo - si legge - giovedì". (ANSA).