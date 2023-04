Uccisa madre TikToker a Napoli, fermata la vicina di casa

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo una donna, Stefania Russolillo, 47 anni, ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Pianura nel pomeriggio in un'abitazione di via vicinale Santaniello. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione.

Subito le indagini si sono concentrate su Stefania Russolillo, sua vicina di casa, che avrebbe, probabilmente all'epilogo di un litigio nato per futili motivi (pare per il furto della posta), prima aggredito e poi ucciso l'anziana donna. (ANSA).