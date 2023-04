Uccisa la madre del 'food influencer' Donato, fermata una vicina

Si chiamava Rosa Gigante, ed era la madre del celebre TikToker Donato De Caprio, il salumiere influencer noto per i suoi panini che catturano l'attenzione di milioni di follower, la donna il cui corpo senza vita è stato ritrovato oggi nella sua casa di Pianura, a Napoli. La donna avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto. La signora avrebbe trovato la morte al termine di una violenta lite per la quale gli inquirenti stanno interrogando una donna. Subito dopo il fatto, davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne. L'assassino avrebbe anche tentato di dare fuoco al corpo.

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo una donna, Stefania Russolillo, 47 anni, ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio di Rosa Gigante. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Pianura in un'abitazione di via vicinale Santaniello. Sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Subito le indagini si sono concentrate su Stefania Russolillo, sua vicina di casa, che avrebbe, probabilmente all'epilogo di un litigio nato per futili motivi (pare per il furto della posta), prima aggredito e poi ucciso l'anziana donna.

Rosa Gigante è la mamma del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone "con mollica o senza?". Uno slogan che lo ha reso celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers.