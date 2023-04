Rabbia Spalletti, per noi c'era un rigore nettissimo

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "E' un rigore nettissimo che non si può non vedere. Questo non è un contatto, questo è un colpo.

Rischia di procurargli una distorsione alla caviglia se non la mette bene. Però poi si dà il fianco e si dice che ci si attacca. Ma io non mi attacco a nulla...". Così Luciano Spalletti, dai microfoni di Mediaset, sul rigore non concesso al Napoli nel primo tempo dopo l'intervento di Leao su Lozano.

"Sono d'accordissimo con te", gli ha risposto dallo studio televisivo l'ex arbitro, e ora 'moviolista', Graziano Cesari.

