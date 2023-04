Cori tifosi Napoli sotto hotel del Milan, 'non dovete dormire'

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che si gioca stasera al 'Maradona'.

I sostenitori azzurri si sono assiepati sul lungomare, di fronte all'ingresso dell'hotel Vesuvio dove alloggia il Milan, e a lungo hanno rumoreggiato tra slogan e cori. Anche varie batterie di fuochi d'artificio sono state fatte esplodere sul lungomare, nel tentativo di disturbare il sonno dei rossoneri.

Tentativo a quanto pare fallito, perché la comitiva del Milan è stata alloggiata in stanze insonorizzate sul retro dell'albergo, al sicuro da rumori molesti. (ANSA).