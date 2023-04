Commissariato C. di Principe, "Comitato don Diana ignorato"

(ANSA) - CASAL DI PRINCIPE (CASERTA), 18 APR - Polemica del Comitato don Diana, che nel giorno in cui a Casal di Principe è stato inaugurato il nuovo Commissariato della Polizia di Stato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Lamberto Giannini, ricorda in una nota il mancato invito alla cerimonia solenne dei suoi responsabili. "Una festa senza memoria" scrive sulla sua pagina facebook il Comitato.

Nella nota, l'associazione che raggruppa nel nome di don Peppe oltre 50 realtà locali e nazionali impegnate in attività socio-economiche sul territorio soprattutto in beni confiscati, sottolinea come il taglio del nastro del nuovo Commissariato di Polizia sia "un evento che merita di essere festeggiato, perchè aperto dopo anni di sacrifici e di richieste, di impegno condiviso da parte dei questori che si sono alternati a Caserta.

Peccato che un difetto di memoria dovuto forse all'assenza di un questore titolare (l'ex Questore Messineo ha lasciato Caserta qualche settimana fa e non è stato ancora sostituito, ndr) o forse a qualche piccola distrazione, abbia fatto dimenticare agli organizzatori dell'inaugurazione, che comunque salutiamo con entusiasmo, di invitare il Comitato don Peppe Diana a partecipare a questo momento così bello e da condividere. Eppure ci sono stati grandi rapporti di amicizia e vicinanza fra la Polizia di Stato ed il Comitato don Diana, quel diffuso clima di solidarietà e condivisione che è parte integrante del cosiddetto modello Caserta, che ha visto il Comitato don Diana stappare lo spumante insieme ai poliziotti che catturarono Zagaria quella splendida mattina di dicembre 2011. Non è una piccola scortesia che vogliamo lamentare, la memoria è sostanza e non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, se vogliamo continuare a raggiungere risultati importanti nella lotta alla camorra in provincia di Caserta e soprattutto a Casal di Principe". (ANSA).