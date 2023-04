A Sorrento le passeggiate sui luoghi di Lucio Dalla

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Il grande amore di Lucio Dalla era il mare. E la sua fortuna era quella di avere a Sorrento amici di vecchia data, quelle amicizie nate quando non era ancora famoso. Con loro amava trascorrere in barca molte delle sue giornate, ma anche passeggiare era tra i suoi hobby. Ora Sorrento promuove "I luoghi di Lucio": passeggiate tra cultura e tradizione. Tre appuntamenti dedicati a Lucio Dalla e agli amanti del trekking urbano.

Il nuovo evento è promosso nell'ambito della rassegna "I colori di Lucio", ideata dall'associazione Nemesi e promossa dalla Città di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, Penisolaverde e con la partecipazione degli altri Comuni della penisola sorrentina per celebrare gli 80 anni della nascita del grande cantautore bolognese. Le date fissate sono il 20 e 27 aprile e il 4 maggio, prima partenza alle ore 18 e seconda alle ore 18,20 con ritrovo in piazza De Curtis, nei pressi nel murale di Jorit che ritrae Dalla. Le passeggiate, tutte gratuite e da prenotare sul sito www.icoloridilucio.it, propongono itinerari che vogliono far rivivere il legame tra l'artista e la sua Sorrento, esaltando al contempo le tradizioni del territorio. A fine itinerario, della durata di circa un'ora e mezza, è previsto un momento animato da compagnie teatrali locali. (ANSA).