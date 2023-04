Salernitana, intesa in Comune per convenzione Arechi

(ANSA) - SALERNO, 17 APR - È stata presentata questa mattina in Comune a Salerno la convenzione che consentirà alla Salernitana di utilizzare lo stadio Arechi per i prossimi sei anni, prorogabili di altri sei. Al documento hanno lavorato l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ed il sindaco di Salerno, insieme al delegato del Comune, Felice Marotta e all'avvocato Rino Sica. "È stato un ottimo lavoro di squadra con il Comune di Salerno", ha detto a margine Maurizio Milan. "È una convenzione che ci lascia lo stadio per altri dodici anni e prevede un passaggio tecnico importante, che sappiamo essere in procinto di partenza, come quello legato al restyling dello stadio. Apporteremo anche i giusti lavori per la licenza nelle competizioni europee. Realizzeremo un adeguamento delle aree hospitality. Poi abbiamo in convenzione anche il campo 'Volpe' e si lavorerà anche lì per adeguarlo alle necessità della formazione Primavera". La convenzione d'uso, inoltre, contiene un articolo che regolamenta il naming right, la possibilità di affiancare al nome dello stadio quello di uno sponsor. "C'è un articolo all'interno della convenzione che lascia spazio al club di proporre forme alternative di introiti, come attraverso la pubblicità. Il Comune non si è tirato indietro anche perché fin da subito abbiamo detto che eventuali introiti legati alle sponsorizzazioni devono andare a vantaggio anche della città". Resta in piedi anche il discorso legato alla realizzazione del centro sportivo: "Aspettavamo di chiudere la convenzione per aprire definitivamente questo capitolo. Nei prossimi giorni decideremo se sarà realizzato Fuorni o in un altro sito. Ci sono due o tre soluzioni al vaglio, su questo comunque mantengo il riserbo perché c'è una valutazione tecnica e dovrà esprimersi il presidente". (ANSA).