NapoliCittàLibro chiude con 12mila presenze

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - La quarta edizione di NapoliCittàLibro si è conclusa facendo segnare 12mila presenze nei quattro giorni (dal 13 al 16 aprile) alla Stazione marittima durante i quali sono stati realizzati 150 eventi e 30 laboratori esperienziali. "Sono stati giorni di bellezza umana e culturale in cui c'è stata un'invasione di giovani che ha dato un'anima a questa edizione - affermano Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, rispettivamente, presidente e vicepresidente dell'associazione Liber@Arte, organizzatrice del Salone del Libro e dell'editoria -. Le presenze ci hanno dato ragione in termini di numeri e di sentita partecipazione di giovani lettori e di lettori abituali e attenti. Il vero successo di questa manifestazione è nella soddisfazione dei visitatori per la notevole offerta di libri proposti dagli editori che hanno partecipato al Salone e per le presentazioni di grande spessore che hanno dato prestigio al cartellone programmato".

L'edizione appena conclusa intitolata 'Tempeste' è stata dedicata a Piero Angela, con interviste e servizi proiettati in collaborazione con Rai Teche. La manifestazione è stata realizzata con il contributo del Cepell (Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura) e della Camera di Commercio di Napoli e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino del ministero della Cultura, di Rai Campania e Comune di Napoli e la media partnership di Rai. Un'edizione che ha superato anche i confini europei con il patto di gemellaggio tra NapoliCittàLibro e la Feria Inter-nacional del Libro de Calì (Columbia), finalizzato all'intensificazione delle relazioni culturali e sociali con riferimento costante all'azione comune per lo sviluppo della cultura, della pace, della solidarietà e per l'incontro tra i popoli.

Vasto il programma elaborato dal Comitato scientifico: i visitatori hanno potuto incontrare gli attori di 'Un posto al Sole' e alcuni tra i nomi più importanti e rappresentativi dell'editoria nazionale. Successo anche per NapoliCittàLibro Educational e i suoi laboratori esperienziali per ragazzi.

(ANSA).