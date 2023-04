Maggiore Scafarto candidato a Scafati in coalizione con renziani

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Giampaolo Scafarto, il maggiore del Noe che indagò su Matteo Renzi, il padre Tiziano e la vicenda Consip, è candidato al Comune di Scafati, nel Salernitano, all'interno di una coalizione di cui fa parte anche la lista Scafati Viva, che si richiama proprio al partito dell'ex premier.

L'ufficiale dei carabinieri ha spiegato che, dopo un primo iniziale imbarazzo, ha comunque deciso di andare avanti con la propria lista civica Liberaldemocratici essendo convinto del progetto della coalizione che sostiene il candidato sindaco centrista Corrado Scarlato.

Scafarto, che è stato assessore 'tecnico' al comune di Castellammare di Stabia in una giunta di centrodestra, si era dimesso da questa carica alla fine del 2020 dopo il rinvio a giudizio da parte della Corte d'appello di Roma, cui si era rivolto il pg impugnando il suo proscioglimento per rivelazione di segreto, falso e depistaggio proprio nell'ambito dell'inchiesta Consip in cui era coinvolto Tiziano Renzi. Oggi l'ufficiale si ritrova 'alleato' con il partito dell'ex premier, ma - parlando col Corriere del Mezzogiorno online - spiega: 'Non ho mai avuto alcun pregiudizio nei confronti di Renzi né della sua famiglia né delle persone che ho indagato, ho solo raccolto degli elementi e li ho portati all'autorità giudiziaria".

Spiega inoltre di aver scelto la coalizione di Scarlato perché composta esclusivamente da liste civiche. "Candidarmi a Scafati - aggiunge - per me significa chiudere un cerchio, qui infatti per tre anni ho comandato la tenenza dei carabinieri, prima di essere trasferito nella vicina Nocera Inferiore".

Rancori? "La mano si stringe a tutti per educazione - afferma Scafarto - e se Renzi dovesse venire a Scafati non avrei alcun problema a stringergli la mano. Anzi, potrebbe essere anche l'occasione per dirgli: guarda che nei miei confronti ti sei sbagliato o ti hanno fatto sbagliare. Ma tanto, Renzi non verrà a Scafati". (ANSA).