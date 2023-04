La console Usa Tracy Roberts-Pounds in visita a Benevento

La console degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds si è recata in visita istituzionale a Palazzo Mosti per un incontro con il sindaco di Benevento Clemente Mastella. La console e il sindaco hanno ricordato lo "storico e inscindibile legame" che unisce Stati Uniti e Italia ed esaminato le prospettive di collaborazione sociale, economica e culturale tra la città di Benevento e il consolato.

"Le relazioni italo-americane - ha detto Mastella - sono incrollabili e la città di Benevento ne è partecipe con spirito di leale condivisione. Alla Console ho anche rappresentato brevemente le esperienze di vita, che per motivi personali e professionali, mi legano agli Stati Uniti. Ho colto l'occasione per evidenziare l'importanza di una collaborazione sempre più incisiva tra il corpo diplomatico statunitense di stanza a Napoli e la città di Benevento".

La Console americana è stata poi ricevuta dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano e dalla Confindustria sannita dove è stata accolta dal presidente regionale di Piccola Industria Confindustria Campania Pasquale Lampugnale e da un nutrito gruppo di industriali sanniti.

Al termine dei lavori la delegazione del Consolato generale ha visitato il Museo industriale e i locali produttivi dello stabilimento Strega Alberti spa di Benevento. (ANSA).