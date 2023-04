Incidenti: sbanda su A16 e carambola su guard-rail

(ANSA) - AVELLINO, 17 APR - Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard-rail, per fortuna senza conseguenze importanti. L'incidente si è verificato stamattina intorno alle 10 sull'A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune irpino di Pratola Serra, a pochi chilometri dal casello di Avellino est in direzione sud. A bordo dell'auto due uomini, provenienti dalla provincia di Napoli e diretti a Grottaminarda (Avellino).

Per fortuna non hanno subito gravi conseguenze, anche se l'auto è finita fuori uso. Uno dei feriti è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato per accertamenti in ospedale ad Avellino. L'altro viaggiatore è stato medicato sul posto. Una squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a rimuovere il mezzo incidentato e a mettere in sicurezza la carreggiata. (ANSA).