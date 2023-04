Giro d'Italia:ristoratori Sant'Anastasia gli dedicano piatti

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Dall'antipasto al dolce, passando per il cocktail ed il vino fino all'assaggio del cioccolato, tutto rigorosamente "Rosa" in omaggio al Giro d'Italia. E' quanto hanno preparato alcuni ristoratori a Sant'Anastasia, nel vesuviano, dove il prossimo 11 maggio è atteso il passaggio della sesta tappa della Corsa Rosa. Domani i ristoratori presenteranno in piazza Siano le proprie creazioni per il Giro, in un piccolo viaggio tra le tradizioni.

"Siamo onorati di poter valorizzare il lavoro di chef, ristoratori, artigiani e imprenditori anastasiani - spiega l'assessore alla Cultura e Turismo, Veria Giordano - in una cornice così importante come quella delle iniziative per il Giro d'Italia, in convenzione con la Città Metropolitana di Napoli.

Dedicare una propria creazione alla Corsa Rosa non è solo promozione della propria attività, ma un regalo al territorio, un'attenzione, una cura preziosa. E devo dire che tutti hanno fatto molto onore a Sant'Anastasia".

Per il sindaco Carmine Esposito, "la tradizione enogastronomica anastasiana è essa stessa un'eccellenza". "I piatti, le creazioni realizzate dai nostri concittadini in occasione del Giro d'Italia non fanno eccezione - aggiunge - valorizzare il territorio, anche attraverso una vetrina internazionale come la corsa rosa, è parte della convenzione che abbiamo siglato con la Città Metropolitana".

Domani in piazza ci saranno un antipasto a base di calamaretto rosa, un primo piatto di gnocchi di barbabietola con gamberi rosa. Quale secondo sarà presentato un carrè di capretto con crema di patata e barbabietola, e per finire una mousse a forma di albicocca di formaggio di bufala dei Monti Lattari e panna montata, rivestita da una glassa a specchio tutta rosa.

Non mancheranno cioccolatini rosa a forma di Vesuvio con colata lavica, la sfogliatella rosa, ma anche il cocktail "Anastasiano Rosa", ed il vino catalanesca, imbottigliato e con una nota naturalmente pink. (ANSA).