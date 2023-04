Droga: in giro per "delivery" con lista clienti,preso pusher

(ANSA) - CASERTA, 17 APR - Girava in auto per le strade di Marcianise (Caserta) con varie dosi di droga e un lista di clienti cui consegnare lo stupefacente; fermato dai carabinieri, è finito in manette e quindi ai domiciliari.

E' accaduto nella tarda serata di ieri, quando un 38enne è stato fermato in via Trentola dai militari della Compagnia di Marcianise, e sottoposto a perquisizione; in un pacchetto di sigarette nel giubbino ma anche nel portafogli i militari hanno trovato una dosi di crack, un'altra di erona e una terza di hashish con un foglio di carta con su scritto una lista di persone e relativo numero di telefono. I carabinieri si sono quindi spostati a casa del 38enne, dove hanno rinvenuto in una scatola di scarpe posizionata nell'armadio una trentina di dosi di eroina custodita in bussolotti di plastica. Il pusher è stato quindi arrestato. (ANSA).