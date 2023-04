Colpi d'arma da fuoco esplosi in strada a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi in via Domenico Padula nel quartiere napoletano di Pianura. Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero state due persone che erano in sella ad uno scooter. I proiettili sarebbero stati indirizzati verosimilmente verso alcune abitazioni, i cui residenti sono ora in fase di identificazione.

Sul posto intervenuti i carabinieri di Bagnoli e del reggimento Campania. Non ci sono feriti. (ANSA).