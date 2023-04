Avellino, firmato 'protocollo Zeus' contro maltrattamenti

(ANSA) - AVELLINO, 17 APR - Uno strumento per prevenire le condotte penalmente rilevanti in tema di maltrattamenti in ambito familiare e per la rieducazione dei protagonisti di violenze di genere e atti persecutori. È il "Protocollo Zeus" sottoscritto tra la Questura di Avellino e l'associazione "A Voce Alta" di Salerno e le Acli di Avellino, promotori del progetto TE.MI. (Sportello Uomini Maltrattanti, ndr) per il contrasto alla violenza e per le buone prassi.

Il protocollo, promosso dal ministero dell'Interno, è già attivo in altre città italiane: amplia l'efficacia dell'"ammonimento" del Questore per le violenze riconducibili alla violenza domestica intervenendo "prima che il maltrattante arrivi a condotte penalmente rilevanti".

Il protocollo, sottoscritto con le associazioni dal Questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, e dalla dirigente della Polizia anticrimine, Bianca Della Valle, prevede anche la presa in carico degli uomini ammoniti con l'affidamento ad un'equipe multiprofessionale. (ANSA).