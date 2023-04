Appello disoccupati Napoli, rivendicare lavoro non è reato

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Rivendicare lavoro non è reato. E' la frase che apre il testo dell'appello che i disoccupati di Napoli rivolgono alla societa' civile che "come noi titiene inaccettabile l'atteggiamento delle istituzioni e l'accanimento repressivo, per chi sente la necessità di schierarsi al fianco di chi legittimamente combatte per un salario e una vita dignitosa".

L'appello sulla mail mov7nov@gmail.com dei Movimenti di lotta "Disoccupati 7 Novembre" e "Cantiere 167" e' gia stato sottoscritto da gente comune ma anche da numerosi intellettuali, professionisti ed artisti; tra le adesioni quella del fumettista Zerocalcare che ha donato ai disoccupati ed alla loro rivendicazione una sua vignetta.

''In un momento di crisi economica e sociale drammatica - si legge nell'appello dei disoccupati scesi anche oggi in piazza a Napoli per protestare - le istituzioni, invece di dare risposte concrete al disagio sociale, alla disoccupazione, alla precarietà ed al lavoro nero, criminalizzano e reprimono chi si organizza per emanciparsi dalla povertà e dalla marginalità tramite la lotta, Alla luce di questa situazione ci chiediamo: è contro la legge manifestare e mobilitarsi per il riconoscimento del diritto al lavoro sicuro e retribuito? È forse contro la legge il tentativo di tanti e tante di provare a sottrarsi alla marginalità sociale, vera e propria piaga che condanna ad una vita infernale fasce sempre maggiori della popolazione a Napoli come altrove?". (ANSA).