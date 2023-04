Allieva coreutico Pascal supera audizione Scuola ballo Scala

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Il liceo statale "Ernesto Pascal" di Pompei, guidato dalla dirigente scolastica Annarita Cortese, raggiunge un nuovo prestigioso risultato che conferma il livello di eccellenza cui è pervenuta la scuola in questi anni.

Antonietta Stasi, allieva della classe quinta del Liceo ad indirizzo Coreutico, ha superato brillantemente l'audizione con la Scuola di ballo della Scala di Milano ed è stata ammessa a frequentare il Corso di diploma accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico.

Per tre anni Antonietta potrà confrontarsi con un corpo docente internazionale e perfezionare le proprie abilità tecniche in un tempio della danza. Si tratta di un riconoscimento importante sia per l'allieva sia per gli insegnanti del liceo "Pascal", che hanno provveduto alla sua formazione, dotandola di un bagaglio ritenuto meritevole di attenzione da parte della rigorosissima Scuola di ballo.

La danza non è semplicemente la materia di studio caratterizzante l'indirizzo coreutico. Attraverso la pratica della danza, gli studenti conoscono il proprio corpo e più in generale la propria identità, aprendosi al tempo stesso agli altri e al mondo. In un tempo contraddistinto da chiusure e muri,la danza è invece inclusiva e relazionale.

L'inclusione è un obiettivo che il liceo "Pascal" persegue con grande impegno dell'intera comunità scolastica, nella consapevolezza che una buona formazione concorre in maniera determinante alla qualità della democrazia.

Il "Pascal", ovviamente, resta ancora fedele alla propria vocazione originaria di liceo Scientifico. Anche in questo ambito si segnalano risultati molto lusinghieri nei "Giochi matematici per la scuola". Si sono infatti qualificati per la finale del premio "Aldo Morelli", giunto alla sua XVI edizione, gli alunni dell'indirizzo scientifico Chiara Vitiello (II D), Giovanni Pio Martone (II B), Gianfranco Vigliena (I A), Michele Manzo (V B). La finale si disputerà dal 26 al 28 maggio presso l'Istituto "Don Lorenzo Milani" di Gragnano. Infine, sempre Michele Manzo ha raggiunto la finale nazionale delle "Olimpiadi di Matematica"che si disputerà dal 4 al 7 maggio a Cesenatico. Michele, superate ben due preselezioni, concorrerà con altri 299 finalisti, provenienti da ogni parte d'ltalia. L'emergenza pandemica e le reiterate crisi economiche hanno dimostrato tutta l'importanza della cultura scientifica e della consapevolezza pubblica del valore della scienza. Essa si è rivelata letteralmente vitale e salvifica nel contesto globale. Il liceo "Pascal" offre, in tal senso, una formazione di altissimo profilo, come si evince anche dai risultati conseguiti dai suoi allievi nei percorsi universitari.(ANSA).