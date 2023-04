A Sorrento un premio per l'arcivescovo Battaglia

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, visiterà Sorrento giovedì 20 aprile alle ore 14 e riceverà, presso l'Hotel Vesuvio di Sorrento, il premio "Encomio solenne" da parte della Fondazione "Giuseppe Moscati Sorrento" presieduta dal professor Paolo Zamparelli.

La motivazione: "essersi distinto in attività umanitarie attraverso opere di carità, mai esibite, nei confronti dei meno fortunati".

Dall'organizzazione fanno sapere: "Monsignor Battaglia da sempre si è distinto per aver caratterizzato la propria azione, con speciale attenzione, in favore dei poveri e degli emarginati.

Infatti, sono note le attività per il recupero delle persone tossicodipendenti che vivono ai margini della società. E proprio in forza di questa particolare vocazione è stato scelto dal Papa per la diocesi di Napoli e per il ruolo di Arcivescovo che, com'è noto, ha diritto di voto per la designazione del Papa" Il consiglio di amministrazione della Fondazione "Moscati" si occupa di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, in particolare quella legata alle patologie respiratorie. Tra l'altro, da parte della Fondazione e attraverso l'interessamento di Bruno Casaretti dei Medici di strada, sarà consegnato una offerta per la Caritas della Diocesi di Napoli finalizzata all'acquisto di beni di prima necessità per il punto di accoglienza nella chiesa di Santa Maria del Trionfo. (ANSA).